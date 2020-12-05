В честь Марадоны переименовали стадион итальянского клуба "Наполи"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте муниципальной администрации города Неаполь.
Отмечается, что предложение переименовать спортивную арену поступило от мэра Неаполя Луиджи де Маджистрис и его советника по топонимике Алессандро Клементе. Решение подписано всеми членами городского совета. Таким образом, арена, на которой играет "Наполи", будет называться "Стадион Диего Армандо Марадоны".
В акте муниципальной администрации Неаполя Марадону назвали "выдающимся футболистом всех времен, который 7 лет носил футболку "Наполи", принес две исторические победы в чемпионате и другие престижные кубки, а взамен получил от всего города вечную и безоговорочную любовь".
Диего Марадона выступал за несколько аргентинских клубов, после чего перебрался в Европу. Пик карьеры пришлась на выступления за "Наполи" в 1984-91 годах. В составе итальянской команды дважды выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. До этого взял несколько кубков с "Барселоной" и чемпионат Аргентины в составе "Боки Хуниорс". После "Наполи" сезон отыграл в "Севилье" и уже с 1993 по 1997 годы доигрывал в Аргентине.
Как сообщалось, 60-летний Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа.