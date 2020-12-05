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МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко

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МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко
В Министерстве внутренних дел предлагают рассмотреть вопрос отнесения вакцины от COVID-19 в список сильнодействующих лекарств или иным образом рассмотреть уголовное наказание за ее подделку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"  в пятницу вечером. заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Есть нюанс относительно подделки вакцин. Мы обратились в Министерство здравоохранения с вопросом. У нас есть уголовная ответственность за продажу и подделку сильнодействующих лекарственных препаратов. Относятся вакцины к "сильнодействующим лекарственным средствам"? Уголовный кодекс не дает этому объяснение. И надо сейчас, вместе с юристами и врачами, дать ответ. Ведь если окажется, что вакцина - не сильнодействующий препарат, то они не будут попадать под понятие "фальсификация лекарственных средств". И это очень серьезный юридический момент. И сейчас, я думаю, и без моего выступления в студии фальсификаторы об этом знают", - сказал Геращенко.

Также замминистра обратился к украинцам с призывом не покупать вакцины в интернете.

"Вакцинироваться стоит только в органах здравоохранения, имеющих соответствующие лицензии. И никакой самодеятельности. Иначе вы просто потратите свои средства зря. Уколетесь в лучшем случае - плацебо, в худшем - каким-то ядом ", - отметил чиновник.

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Топ комментарии

  • Iscatel Iscatel 232de754
    Та за будь-яку підробку ліків потрібно вводити кримінальну відповідальність, як за тероризм.
  • No Name 9b7d42a6
    Ааааа у нас нет уголовного наказания за подделку медикаментов? Серьезно, он в себе вобще этот чувак?
  • Владислав Носковский
    Ідіоти... За підробку лікарських засобів є карна відповідальність- від 5 до 8 років позбавлення волі.
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