Новости • Агрессия России против Украины

Оккупанты РФ за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня, ранен боец

1 12226
Оккупанты РФ за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня, ранен боец
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский воин.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 4 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020. Вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Отмечается, что бойцу оказали первую медицинская помощь и госпитализировали.

В штабе также отметили, что вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие.

Читайте также: Получивший ранение воин находится в состоянии средней тяжести, с начала суток два обстрела, - штаб ОС

"С начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников", - подчеркнули в штабе.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы наемники вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"О дерзких действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно оповестили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в штабе.

Оккупанты РФ за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня, ранен боец 01

Топ комментарии

  • ГЕТЬМАН UA
    видно зарабатывать на крови выгодно, раз война продолжается! так что прыЗЕдент обманул свой лохторат?
  • aleks kyb
    Та нічого. Просто з гармат трохи обстріляли неприцільно і снайпер непрецільно стріляв. А так все добре. тиша. Мир.
  • Sergej S
    ***, сколько можно уже называть это режимом прекращения огня
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости