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"Политический популизм, а не решение проблемы", - Рябошапка о принятом законе о наказании за ложь в декларациях

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"Политический популизм, а не решение проблемы", - Рябошапка о принятом законе о наказании за ложь в декларациях
Принятый вчера закон №4460-д об установлении уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации должен быть ветирован президентом, поскольку является проявлением политического популизма, а не решением проблемы.

Об этом пишет в фейсбуке экс-генпрокрор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, санкции предусмотренные новыми нормами Уголовного кодекса Украины, не только не имеют сдерживающего характера, а наоборот - стимулируют к нарушению антикоррупционного законодательства. Например, заплатив штраф размером в тысячу евро, субъект декларирования будет иметь возможность не подавать декларацию при увольнении, скрывая возможные незаконно приобретенные во время прохождения публичной службы активы стоимостью в миллионы евро.

Что, в свою очередь, будет существенно усложнять, а иногда и сделает невозможным привлечение к ответственности за возможное незаконное обогащение на публичной службе, добавляет экс-генпрокурор.

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Рябошапка акцентирует, что принятый закон не решает проблемы злоупотреблений при освобождении от уголовной ответственности или наказания за недостоверное декларирование или умышленное недекларирование.

"Уголовный закон содержит около десятка положений, позволяющих освободить от ответственности или наказания за названные уголовные правонарушения, что приводило к массовым случаям безнаказанности за совершение аналогичных правонарушений в прошлом. Поэтому необходимо включить недостоверное декларирование и умышленное недекларирование в перечень коррупционных преступлений, что впредь не будет давать возможности применить соответствующие положения УК для избежания ответственности", - пишет он.

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"Именно поэтому новый закон не может обеспечить качественное функционирование режима электронного декларирования в Украине, а потому президент Украины должен его отклонить и направить свои предложения в парламент для их срочного рассмотрения и принятия", - резюмирует Рябошапка.

Политический популизм, а не решение проблемы, - Рябошапка о принятом законе о наказании за ложь в декларациях 01

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Топ комментарии

  • Наталья Киенко
    Вот смешной Рябошапка! Хочет, чтобы монобольшинство (условное) приняло Закон, по которому "слуги", наворовавшие себе миллионы при зе!президенте и УТАИВШИЕ этот факт, потом еще и несли за это уголовную ответственность?!! Еще раз подтвержден их девиз: СДЕЛАЕМ ИХ РАЗОМ! СДЕЛАЕМ ИХ ЕЩЕ РАЗ!
  • Николай Шафран
    вся власть зелених єто дешевий популизм і грабеж украіни і укаінцев..
  • volley
    А зачем гринпоцу бороться с коррупцией? Вы офигели? Так же придется "выйти" на самого себя!)))) Уже вижу гору отрубанных рук))))

    США, Южная Корея и Великобритания вчера де-факто подтвердили факт мега-коррупции Зеленского и его ближайшего окружения.
    Позавчера, 3 декабря, во время брифинга CoST Ukraine по случаю анализа особенностей «Большого строительства» Зеленского стало известно, что при Зеленском, по сравнению с 2019 годом, стоимость текущего так называемого среднего ремонта автодорог в Украине подорожала на 91% при том, что в 2020 году битум на мировых рынках подешевел на 40%, а его стоимость составляет около 60% стоимости асфальтобетонной дороги. По подсчетам профильных экспертов, даже за счет этого можно было показать удешевление минимум на 20%. Другими словами, косвенно подтвержден факт огромной коррупционной схемы, возглавляемой Зеленским и его ближайшим окружением.
    Далее. Анализ «Большого строительства» Зеленского, проведенный CoST говорит о том, что в 2020 году было проведено лишь 14,35 км капитального строительства, 77,29 км реконструкции и 449,7 км капитального ремонта, но пиарщики власти дают совершенно другие, определенно завышенные цифры.
    Почему вначале поста я упомянул США, ЮК, и Великобританию. Манипуляции, скажут многие, ан-нет, не манипуляции.
    CoST Ukraine (Construction Sector Transparency Initiative) - это добровольная инициатива широкого круга заинтересованных сторон с секретариатом в г. Лондоне. Предназначена для обеспечения прозрачности и подотчетности строительства, которое осуществляется за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса.
    Проект финансируется ООН, правительствами Великобритании, Южной Кореи и США. Подчеркиваю, проект финансируется правительствами Великобритании, Южной Кореи и США, ООН.
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