"Политический популизм, а не решение проблемы", - Рябошапка о принятом законе о наказании за ложь в декларациях

Принятый вчера закон №4460-д об установлении уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации должен быть ветирован президентом, поскольку является проявлением политического популизма, а не решением проблемы.

Об этом пишет в фейсбуке экс-генпрокрор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, санкции предусмотренные новыми нормами Уголовного кодекса Украины, не только не имеют сдерживающего характера, а наоборот - стимулируют к нарушению антикоррупционного законодательства. Например, заплатив штраф размером в тысячу евро, субъект декларирования будет иметь возможность не подавать декларацию при увольнении, скрывая возможные незаконно приобретенные во время прохождения публичной службы активы стоимостью в миллионы евро.

Что, в свою очередь, будет существенно усложнять, а иногда и сделает невозможным привлечение к ответственности за возможное незаконное обогащение на публичной службе, добавляет экс-генпрокурор.

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Рябошапка акцентирует, что принятый закон не решает проблемы злоупотреблений при освобождении от уголовной ответственности или наказания за недостоверное декларирование или умышленное недекларирование.

"Уголовный закон содержит около десятка положений, позволяющих освободить от ответственности или наказания за названные уголовные правонарушения, что приводило к массовым случаям безнаказанности за совершение аналогичных правонарушений в прошлом. Поэтому необходимо включить недостоверное декларирование и умышленное недекларирование в перечень коррупционных преступлений, что впредь не будет давать возможности применить соответствующие положения УК для избежания ответственности", - пишет он.

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"Именно поэтому новый закон не может обеспечить качественное функционирование режима электронного декларирования в Украине, а потому президент Украины должен его отклонить и направить свои предложения в парламент для их срочного рассмотрения и принятия", - резюмирует Рябошапка.