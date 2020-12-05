Депутаты устроили массовую драку в Одесском облсовете. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе депутаты областного совета во время заседания первой сессии нового созыва устроили массовую драку, в результате которой пострадали два человека.

Об этом сообщает "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что присутствующие ломали мебель и технику, оскорбляли друг друга, обливались водой, а один из народных избранников обратился за медпомощью. Также сообщается, что пострадал один правоохранитель.

Сторонами конфликта стали депутаты из ОПЗЖ, "Партии Шария" и "За будущее" с одной стороны и "Слуги народа", "Европейской солидарности" и "Доверяй делам" - с другой.











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Как сообщает сайт Одесского облсовета, первая сессия облсовета, проведение которой было запланировано на 11.00 4 декабря, началась только в 23.00. До этого времени трибуна и президиум сессионного зала были заблокированы. "Депутаты требовали зарегистрировать 9 членов политической партии "За будущее". После выполнения условий, пленарное заседание было открыто", - отмечается в сообщении.

Председателем облсовета был в результате избран представитель партии "Слуга народа" Григорий Диденко. Его первым заместителем – депутат областного совета от ВО "Батькивщина" Олег Радковский.

По информации "Думской", Диденко поддержали 44 депутата, представителя ОПЗЖ Вадима Шкаровского — 40.

В Одесский облсовет вошли 24 депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", 16 депутатов о "Слуги народа", 11 депутатов – "Доверяй делам", 10 – от "Европейской солидарности", 10 – "За будущее", 7 – от ВО "Батькивщины" и 6 от "Партии Шария".