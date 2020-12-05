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Нотариус Киевского горокруга задержан при получении 1,2 млн грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

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Нотариус Киевского горокруга задержан при получении 1,2 млн грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
Нацполиция задержала нотариуса Киевского городского округа на взятке почти 1,2 миллиона гривен. Задержан также и посредник.

 Обоим уже сообщено о подозрении. Санкцией статьи предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. 

"Почти 1,2 миллиона гривен "вознаграждения" фигуранты требовали за содействие в беспрепятственной государственной регистрации прав на завод и влияние на регистратора. А в случае отказа от их услуг - обещали создать проблемы с регистрацией. Надо отметить, что официальная стоимость услуг за проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество составляет 11 800 гривен", - подчеркивается в сообщении правоохранителей. 

Нотариус Киевского горокруга задержан при получении 1,2 млн грн взятки, - Нацполиция 01
Нотариус Киевского горокруга задержан при получении 1,2 млн грн взятки, - Нацполиция 02
Нотариус Киевского горокруга задержан при получении 1,2 млн грн взятки, - Нацполиция 03

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Топ комментарии

  • Кардан_вал
    Нічого дивного. В Україні вже давно більшість нотаріусів стала хабаріусами.
  • Андрей Андрийко
    Молодцы!!!!
    Может стоит подумать как вообще такую возможность исключить?
    Всех не переловишь!
  • Valerij Savenko
    Только смертная казнь или, как более мягкая мера наказания, пожизненное заключение.
    Причем казнь прилюдная.
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