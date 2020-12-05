Нотариус Киевского горокруга задержан при получении 1,2 млн грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Нацполиция задержала нотариуса Киевского городского округа на взятке почти 1,2 миллиона гривен. Задержан также и посредник.

Обоим уже сообщено о подозрении. Санкцией статьи предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Почти 1,2 миллиона гривен "вознаграждения" фигуранты требовали за содействие в беспрепятственной государственной регистрации прав на завод и влияние на регистратора. А в случае отказа от их услуг - обещали создать проблемы с регистрацией. Надо отметить, что официальная стоимость услуг за проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество составляет 11 800 гривен", - подчеркивается в сообщении правоохранителей.





