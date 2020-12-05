Новости

Драка в Одесском облсовете: полиция проверяет возможное травмирование правоохранителем народного депутата

5 63538
Драка в Одесском облсовете: полиция проверяет возможное травмирование правоохранителем народного депутата
Одесские правоохранители начали служебное расследование информации о возможной причастности полицейского к травмированию народного депутата во время сессии Одесского областного совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, о событии, которое произошло в пятницу во время сессии Одесского областного совета, в полицию сообщили медики.

"По их информации, в помещении облсовета они предоставили медицинскую помощь народному депутату, которая обратилась к ним с ушибом плеча. По словам женщины, телесные повреждения она получила от полицейского во время конфликта с потасовкой, который возник во время сессии облсовета между депутатами из разных партий и для прекращения которого на место происшествия прибыли полицейские", - отмечается в сообщении.

Сама депутат в полицию не обращалась. В случае поступления от нее заявления будет решаться вопрос о правовой квалификации события.

"По данному сообщению будет назначено служебное расследование. Если будет установлена причастность правоохранителя к травмированию народной избранницы, будут приняты самые строгие меры",- отметил начальник полиции региона Олег Бех.

Смотрите также: Депутаты устроили массовую драку в Одесском облсовете. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также установлено, что во время локализации конфликта телесные повреждения получил один из правоохранителей. Для оказания помощи его с ссадинами и ушибами руки каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение.

Личности неизвестных, которые нанесли правоохранителю телесные повреждения при исполнении им служебных обязанностей, устанавливаются.

По факту насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    ой ой паламатая рука Плачковской.... а чего эта бабенка вписалась в мужские кулачные бои драка длилась с 10 утра до почти 23-30.... суть проблемы кто буде председателем облсовета Мервечуковские агенты путина хотели зщахватить Облсовет и повторить и сделать то чего не смогли или побоялся сделать в 2014 году Скорик с прыгоаналами Объявить НР и попросить спасите Дядя Х..ло... вот такая цена пытання...
  • Валерия Ларченко b661826f
    гнусная вата выбрала свиней -хай наслаждается
  • Николай Стариков fb77148d
    Да пусть хоть поубивают друг друга. Народу точно от этого хуже не будет.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости