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Степанов подписал техдокументы для получения вакцины от COVID-19

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Степанов подписал техдокументы для получения вакцины от COVID-19
По расчетам главы МОЗ, при оптимистическом сценарии поставки в Украину вакцины от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в пятницу, 4 декабря, подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера я подписал технические документы с альянсом GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. - Ред.), это наша инициатива COVAX. Согласно этой инициативе мы должны получить 8 млн доз вакцин. Сроки сейчас еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала", - заявил Степанов.

Министр также уточнил, что Украина находится на финальной стадии подписания документов с другими производителями вакцин.

Как сообщал вчера Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Степанова, в Украину могут быть поставлены вакцины разных производителей - AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer.

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Топ комментарии

  • ПанСан
    А вот Илон Маск не собирается делать прививку ни себе ни своей семье и считает что они не входят в группу риска. Но то Маск, а у нас с вами уже нет такой привилегии что-то там о себе думать и считать. Кому интересны мысли обезличенной масками и сидящей под домашним арестом массы.
  • буков
    Спутнік не сертифіцирований, з таким же успіхом ВОЗ може визнати Бандеру героєм росії.
  • Bigukrman я
    спутником будут только винторогих накалывать чтоб копыта отпали, ***** первое на очереди.
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