"Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский
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Карантин выходного дня оправдал возложенные на него надежды и количество больных COVID-19 "перестало расти так же стремительно и геометрически, как когда-то магазины Roshen по всей стране".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении президента.
Зеленский считает, что карантин выходного дня, как бы к нему не относились, дал свой результат и ежедневное количество заболевших перестало расти "так же стремительно и геометрически, как когда-то магазины Roshen по всей стране".
По его словам, все понимают, что в отдельных регионах есть проблемы, но они - точечные.
"Мы знаем, работаем, уверены, что все обязательно решим. Мы укрепляемся и хотим быть готовыми ко всему: чтобы было достаточно коек, достаточно кислорода, а в целом, общая ситуация контролируется. И не требует ввода локдауна", - отметил Зеленский.