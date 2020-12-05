Новости

Задержаны подозреваемые в убийстве столичного музыканта, - прокуратура. ФОТО

15 05219
Задержаны подозреваемые в убийстве столичного музыканта, - прокуратура. ФОТО
Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. В суд направлено ходатайство об их аресте.

Столичные правоохранители задержали двоих мужчин по подозрению в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры. 

"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры N 6 следователями Печерского управления полиции ГУ НП в г. Киеве, оперативниками управления уголовного розыска Печерского УП и Управления стратегических расследований ГУ НП в Киевской области задержаны два человека, которые обоснованно подозреваются в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений", - сказано в сообщении прокуратуры.

Согласно материалам следствия, двое мужчин 1985 и 1989 г.р. с целью завладения имуществом 65-летнего одинокого киевлянина, а именно его денежными средствами, двумя квартирами и другими материальными ценностями, разработали преступный план по его убийству.

Так, 22.11.2020 злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего в доме по ул. И. Мазепы, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего удушилы.

"Совершив убийство, подозреваемые завладели правоустанавливающими документами на квартиры, которые принадлежат потерпевшему. В дальнейшем, с целью сокрытия следов преступления, обмотали тело убитого мужчины полиэтиленовыми пакетами, одеялом, картоном и другими вещами, и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области. Там, в подвальном помещении, преступники намеревались спрятать тело, залив бетоном, - отмечено в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 44-летний киевлянин подозревается в убийстве женщины с целью завладения ее жильем, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также подчеркивается, что по результатам проведенных розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить злоумышленников и задержать их. В настоящий момент им сообщено о подозрении в совершении уголовного праворушення, предусмотренного п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются возможные сообщники подозреваемых.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.Задержаны подозреваемые в убийстве столичного музыканта, - прокуратура 01
Задержаны подозреваемые в убийстве столичного музыканта, - прокуратура 02
Задержаны подозреваемые в убийстве столичного музыканта, - прокуратура 03

Отметим, имени убитого музыканта прокуратура не называет. Однако ранее в СМИ писали о том, что тело 65-летнего известного аранжировщика Александра Деревянко нашли со следами насильственной смерти в Борисполе в одном из гаражных кооперативов.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Andre2014
    казнить сук!! за такое никакого заключения, только смерть! На нулевой и выгнать на минное поле, пусть разминируют бегом!
  • Макс Полиграф
    группой лиц по предварительному сговору с отягчающими и материальной выгодой - пожизненное однозначно! какие 15 ? Затримано підозрюваних у вбивстві столичного музиканта, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4404
  • Лысый коротышка
    Чому за навмисне вбивство у нас до 15 років? Має бути як в США - від 20 до пожиттєвого.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости