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Там нет роскоши и излишеств. Это бюджет жизни, - МОЗ будет настаивать на увеличении финансирования медицины

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Там нет роскоши и излишеств. Это бюджет жизни, - МОЗ будет настаивать на увеличении финансирования медицины
В госбюджете должны быть заложены средства на повышение заработных плат медицинским сотрудникам,а также на закупку лекарственных средств для больниц

Министерство здравоохранения Украины настаивает на пересмотре проекта государственного бюджета на 2021 год и увеличении финансирования медицинской системы. ОБ этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я настаиваю на пересмотре тех цифр, которые есть в бюджете на следующий год. Я говорю о том, что в том бюджетном запросе, который подало Министерство здравоохранения, в нем учтены все расчеты, все цифры, которые необходимы для того, чтобы мы просто жили", - заявил он.

Он уточнил, что в составленный Минздравом бюджетный запрос включено повышение заработных плат для медиков.

"Мы все подсчитали, и мы четко можем сказать, что по нашему мнению в 2021 году справедливая заработная плата для наших врачей должна составлять 23 тыс. грн, и мы говорим сейчас о средней заработной плате. Среднего медицинского персонала - 17 тыс. грн, младшего медицинского персонала - 12 тыс. грн. Это то, что должно быть в 2021 году, и это наша жизненная необходимость", - подчеркнул министр.

Также в запрос включено финансирование закупок лекарственных средств для больниц.

"Я хочу, чтобы в 2021 году мы перестали слышать о том, что когда ты идешь в больницу, надо с собой брать "кулечек" с лекарствами, потому что там их нет. Нет почему? Потому что нет соответствующего финансирования. Мы все рассчитали, сколько средств нам нужно на нашу медицину, подали все в нашем бюджетном запросе. Мы настаиваем на том, чтобы эти средства были учтены. Там нет роскоши, нет никаких излишеств, это "бюджет жизни", если можно так сказать", - заключил Степанов.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Там нет роскоши и излишеств. Это бюджет жизни, - МОЗ будет настаивать на увеличении финансирования медицины - Цензор.НЕТ 6978
  • Татьяна Бобошко
    Степашка и настаивать?
    Смешно...
    Он даже не в курсе что семейным врачам наплевать..
    Вы ж понимаете что тем у кого легкая форма болезни.. Им никто не нужен.. Мозги правда нужны чтоб дома сидели..
    А вот средние и тяжелые.. А им плевать.. Территория равнодушным...
    Степашка и прочая твое окружение вместе с дебилом который с бубенцам.. Будьте вы прокляты.. Ковид вам в в сраку..
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    "... Согласно этой инициативе мы должны получить 8 млн доз вакцин. Сроки сейчас еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала", - министр здравоохранения Степанов.
    Нет, не получите. Степанов забыл сказать, то деньги необходимые для закупки вакцины не заложены в государственный бюджет на 2021 год. (с)
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