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Россия возобновила укладку труб газопровода "Северный поток-2"

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Россия возобновила укладку труб газопровода "Северный поток-2"
В водах Германии российское судно "Фортуна" будет осуществлять до 31 декабря работы по трубоукладке в рамках достройки газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в предупреждении Федерального морского и гидрографического агентства Германии.

Ранее компания Nord Stream 2 AG заявляла о намерении возобновить 5 декабря приостановленное год назад строительство морского отрезка газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. В немецких водах надо проложить еще 16,5 км газопровода.

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Как сообщалось, Конгресс США достиг договоренности о включении санкций против газопровода "Северный поток-2" в проект оборонного бюджета США. Они будут нацелены на страховые и сертификационные компании, работающие с российскими судами над завершением проекта.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты окончания строительства он не назвал.

На данный момент газопровод достроен более чем на 90 процентов. Предполагалось, что проект будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Если остановить строительство не удастся, газопровод может быть готов во второй половине 2021 года.

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Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Необязательно. Если вдруг что-то забудет - есть кому подсказать и напомнить. Так что лучше тебе, ватка, опять возложить свои надежды на Йеллоустоунский вулкан.
  • Bigukrman я
    молодцы так держать, я поддерживаю, чем больше бабла утопят вместе с трубой, тем меньше кассир выдаст бабла впопучленцам в растовских ******.
  • kelt kant
    утопят еще пару ярдов зелени ... кацапы чего только не сделают ради красивой картинки перед НГ-выступлением ботоксного кремлевского гнома перед своим стадом по телеку ... есть хорошая поговорка: если бы понты светились, в Мацкве были бы белые ночи... Россия возобновила укладку труб газопровода "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 9723
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