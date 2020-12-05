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Возможен трибунал. Главная задача - остановить репрессии против митингующих, - спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор

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Возможен трибунал. Главная задача - остановить репрессии против митингующих, - спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор
Специальный представитель Европейского союза по правам человека Имон Гилмор не исключает возможность проведения международного трибунала по ситуации в Беларуси.

Если будет трибунал, под него попадут все причастные к насилию против участников акций протеста. Об этом говорится в интервью Гилмора немецкому телеканалу Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, это возможно. Но международные трибуналы, как правило, работают как дополнительный механизм. Другими словами, их создают только в ситуациях, когда государство либо не хочет, либо не может привлечь таких людей к ответственности", - ответил Гилмор на вопрос относительно возможности проведения международного трибунала для суда над теми, кто избивал людей, пытал задержанных и применял насилие против протестующих в Беларуси.

Спецпредставитель ЕС подчеркнул, что за каждое нарушение прав человека в Беларуси причастные должны понести ответственность, но об этом должна в первую очередь позаботиться сама Беларусь.

"Если же государство этого не делает, то нужно найти альтернативные методы, например, международные механизмы. Но сейчас главная задача - остановить репрессии против мирных протестующих. И необходимо собрать доказательства вины тех, кто пытал людей", - добавил Гилмор.

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Топ комментарии

  • Said_
    А трибунал з розгляду агресії ********** проти України? Щось не чув я про такий від ЄС...
  • Алекс Мышкевич
    ПОРА !!!! Возможен трибунал. Главная задача - остановить репрессии против митингующих, - спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор - Цензор.НЕТ 9539
  • Said_
    А що ж знов так ріденько?
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