Возможен трибунал. Главная задача - остановить репрессии против митингующих, - спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор

Специальный представитель Европейского союза по правам человека Имон Гилмор не исключает возможность проведения международного трибунала по ситуации в Беларуси.

Если будет трибунал, под него попадут все причастные к насилию против участников акций протеста. Об этом говорится в интервью Гилмора немецкому телеканалу Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, это возможно. Но международные трибуналы, как правило, работают как дополнительный механизм. Другими словами, их создают только в ситуациях, когда государство либо не хочет, либо не может привлечь таких людей к ответственности", - ответил Гилмор на вопрос относительно возможности проведения международного трибунала для суда над теми, кто избивал людей, пытал задержанных и применял насилие против протестующих в Беларуси.

Спецпредставитель ЕС подчеркнул, что за каждое нарушение прав человека в Беларуси причастные должны понести ответственность, но об этом должна в первую очередь позаботиться сама Беларусь.

"Если же государство этого не делает, то нужно найти альтернативные методы, например, международные механизмы. Но сейчас главная задача - остановить репрессии против мирных протестующих. И необходимо собрать доказательства вины тех, кто пытал людей", - добавил Гилмор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Алексиевич призвала Совет ООН создать специальные механизмы расследования происходящего в Беларуси. ВИДЕО