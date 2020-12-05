Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы

В России работников бюджетных учреждений с осени принуждают участвовать в испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters, ссылаясь на переписку бюджетников с руководством, которое есть в распоряжении агентства, и на комментарии посетителей центров вакцинации.

По информации агентства, для всех департаментов в администрации Москвы, где работает примерно 20 тысяч человек, установили квоты на участие в испытаниях - вакцинировать нужно себя и минимум двух друзей/родственников.

Reuters приводит и данные из переписки из третьей московской поликлиники, где заместитель главврача пригрозила подчиненным за отказ от вакцинации отстранением от работы.

"Если вы откажетесь от вакцинации, вас могут отстранить от работы. Для этого есть законодательная база", - написала она агентству в комментарии.

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Журналисты агентства пообщались с посетителями в центрах, где делают прививки от коронавируса. Некоторые из них заявили, что не смогли отказать работодателям в просьбе принять участие в испытании вакцины. "Они загнали нас сюда. Отказать невозможно, просто нельзя", - приводит агентство слова одного из сотрудников службы экстренной помощи.

Учитель одной из школ также рассказал Reuters, что для заведения выделили квоту и руководство заставляло сотрудников принять участие в испытаниях. "Если они говорят, что вы должны прийти, то вы должны прийти", - говорит учитель, добавив, что записались 17 их сотрудников.

В то же время не все россияне согласны, чтобы над ними ставили опыты. Сотрудница поликлиники №68 в центре Москвы рассказала, что работодатель заставил ее сделать прививку, но она отказалась, заявив, что "не хочет быть подопытным кроликом".