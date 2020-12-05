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Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы

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Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы
В России работников бюджетных учреждений с осени принуждают участвовать в испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters, ссылаясь на переписку бюджетников с руководством, которое есть в распоряжении агентства, и на комментарии посетителей центров вакцинации.

По информации агентства, для всех департаментов в администрации Москвы, где работает примерно 20 тысяч человек, установили квоты на участие в испытаниях - вакцинировать нужно себя и минимум двух друзей/родственников.

Reuters приводит и данные из переписки из третьей московской поликлиники, где заместитель главврача пригрозила подчиненным за отказ от вакцинации отстранением от работы.

"Если вы откажетесь от вакцинации, вас могут отстранить от работы. Для этого есть законодательная база", - написала она агентству в комментарии.

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Журналисты агентства пообщались с посетителями в центрах, где делают прививки от коронавируса. Некоторые из них заявили, что не смогли отказать работодателям в просьбе принять участие в испытании вакцины. "Они загнали нас сюда. Отказать невозможно, просто нельзя", - приводит агентство слова одного из сотрудников службы экстренной помощи.

Учитель одной из школ также рассказал Reuters, что для заведения выделили квоту и руководство заставляло сотрудников принять участие в испытаниях. "Если они говорят, что вы должны прийти, то вы должны прийти", - говорит учитель, добавив, что записались 17 их сотрудников.

В то же время не все россияне согласны, чтобы над ними ставили опыты. Сотрудница поликлиники №68 в центре Москвы рассказала, что работодатель заставил ее сделать прививку, но она отказалась, заявив, что "не хочет быть подопытным кроликом".

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  • Антип61
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    "Миссия провалена": после российской вакцины от COVID-19 запретили 42 дня пить спиртное

    Жителям России, которые привились от COVID-19 вакциной Спутник V, нужно соблюдать масочный режим, а также на 42 дня ограничить контакты и сократить употребление алкоголя. Это необходимо, чтобы привитый не заразился коронавирусом до того, как у него сформируется полноценный иммунный ответ.

    Кроме того, есть условия, которые нужно соблюдать после вакцинации от COVID-19:

    воздержаться от посещения мест с большим количеством людей;
    соблюдать масочный режим и гигиену, дистанцирование, минимизировать контакты;
    ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.
    В соцсетях шутят, что "миссия по вакцинации провалена", поскольку россияне не способны столько времени воздерживаться от алкоголя, а тем более в новогодние праздники.

    Согласно данным, опубликованным медицинским журналом The Lancet, Россия заняла третье место с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем. За 2016 год 43 тысячи россиянок умерли по причинам, связанным с пьянством. Жертвами алкоголя стали также 180 тысяч российских мужчин.
  • рихард зомби
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