Продуктовые магазины, гостиницы и горно-лыжные курорты будут работать, - Ляшко рассказал, что закроют при ужесточении карантина
Об этом во время встречи с журналистами, 5 декабря, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РадиоСвобода.
По его словам, сейчас рассматривается три даты в начале января, однако точную дату введения карантина должны объявить в среду 9 декабря на заседании правительства.
Ляшко отметил, что, предварительно, карантин продлится три недели. Он добавил, что в отличие от полного локдауна, который был весной текущего года, в январе будет работать транспорт, продуктовые магазины, гостиницы и горно-лыжные курорты. При этом правительство планирует полностью запретить работу пунктов питания, будет разрешена только доставка. Также планируется закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры.
С эпидемиологическими ограничениями позволят работу храмов, уточнил Ляшко.