Продуктовые магазины, гостиницы и горно-лыжные курорты будут работать, - Ляшко рассказал, что закроют при ужесточении карантина

Усиленный трехнедельный карантин в Украине могут ввести в начале января 2021 года. Однако это не будет тотальный локдаун, как весной текущего года.

Об этом во время встречи с журналистами, 5 декабря, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РадиоСвобода.

По его словам, сейчас рассматривается три даты в начале января, однако точную дату введения карантина должны объявить в среду 9 декабря на заседании правительства.

Ляшко отметил, что, предварительно, карантин продлится три недели. Он добавил, что в отличие от полного локдауна, который был весной текущего года, в январе будет работать транспорт, продуктовые магазины, гостиницы и горно-лыжные курорты. При этом правительство планирует полностью запретить работу пунктов питания, будет разрешена только доставка. Также планируется закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры.

С эпидемиологическими ограничениями позволят работу храмов, уточнил Ляшко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ситуация контролируемая, локдаун вводить не надо", - Зеленский. ВИДЕО