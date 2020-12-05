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Тихановская призвала Сенат США одобрить санкции против Беларуси: Мы нуждаемся в помощи

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Тихановская призвала Сенат США одобрить санкции против Беларуси: Мы нуждаемся в помощи
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Сенат США утвердить закон, который расширит полномочия президента по введению санкций в отношении Беларуси.

 Также она поблагодарила администрацию Трампа за поддержку оппозиции. Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси написала в колонке для Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. 

Она отметила, что народ и оппозиция "нуждается в большой помощи от США".

"Мы нуждаемся в большой помощи от США, даже в этот сложный переходный период. Я призываю конгресс США в оперативном порядке принять законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси", – написала Тихановская.

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Топ комментарии

  • Вiктар BY
    Супраць дыктатуры Лукашэнка, лапаць!
    Я грамадзянiн Беларусi - падтрымлiваю самыя жорсткiя санкцыi.
  • Виталий Дармиц
    Чий Крим ? Хто путін ?
    Інакше ніяк . Ватна свідомість повинна здохнути .
  • Стронг Рок
    "Я нуждаюсь в помощи.
    Введите против моей страны санкции".
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