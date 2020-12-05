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Запутанные двусмысленные заявления из-за психологического давления, - в Офисе президента отреагировали на слова Татарова о "внешнем управлении"

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Запутанные двусмысленные заявления из-за психологического давления, - в Офисе президента отреагировали на слова Татарова о "внешнем управлении"
Заявление замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова относительно "внешнего управления" в Украине спровоцировано серьезным и системным психологическим давлением на него.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон"

Он подчеркнул, что высказывания Татарова спровоцированы "серьезным и системным психологическим давлением".

"В последние дни Олег Татаров находится под серьезным и системным психологическим давлением. Причины этого понятны. Подобное давление, в том числе и агрессивные пикеты и митинги под стенами ОП, спровоцировали несколько запутанные и двусмысленные заявления со стороны Олега Юрьевича. Поэтому официально хотим всех заверить в том, что господин Татаров под термином "внешние указания" имел ввиду не экономические отношения по линии МВФ или Всемирного банка, а только ролевые игры наших околополитических "бизнесменов", которые и оплачивают подобные компроматные кампании", – заявил он.

Подоляк добавил, что у Украины "отличные стратегические отношения с нашими западными партерами, которые позволяют стране уверенно себя чувствовать в конкурентном глобальном мире".

Ранее Цензор.НЕТ публиковал заявление Татарова относительно пикета с требованием его отставки. 

"Сегодня представители антиукраинских сил организовали у Офиса Президента пикет с требованием моей отставки.
До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление", - написал Татаров в Фейсбуке.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    ця тварина була люстрована.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Если милиционер старой закалки Татаров так разволновался, что несёт полную ахинею, так может быть дать ему отдохнуть и освободить от должности? Пусть реабилитируется в частном секторе, вне госбюджета?
  • Andriy Kalnyshevsky
    Путевку ему. В Лукьяновский санаторно-оздоровительный комплекс.
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