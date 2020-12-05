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Террористы применили ПТРК вблизи Водяного. С начала суток 5 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС

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Террористы применили ПТРК вблизи Водяного. С начала суток 5 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС
С начала текущих суток, 5 декабря, в полосах ответственности подразделений ООС зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, противник совершил обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. Кроме этого, враг применил противотанковый ракетный комплекс вблизи Водяного, а в сторону украинских позиций вблизи Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме этого подчеркивается, что около Авдеевки и вблизи Марьинки противник в очередной раз применил снайперское оружие.

"На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены огнем украинских военнослужащих. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечают в ООС.

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Кроме этого сообщается, что саперы ГосЧС разминировали 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 93 взрывоопасных предмета.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, за минувшие сутки,4 декабря, российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский воин.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Противник применил ПТРК а мы разминировали 6 гектаров прифронтовой территории...
    Наверное, это по мнению зеленского вполне достойный ответ...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелене перемир"я діє!!! Вже пішли гранатомети та ПТРК,чекаємо на арту та танки !!)))
  • Злой Карлик
    Террористы применили ПТРК вблизи Водяного. С начала суток 5 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9936
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