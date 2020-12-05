Дело об убийстве волонтера Мирошниченко из Бахмута: Обвиняемые срывают заседания, но судьи на это не реагируют, - брат

Год назад, 5 декабря 2019 года, в Бахмуте после избиения умер местный активист и волонтер Артем Мирошниченко. Сейчас несовершеннолетние обвиняемые ожидают решения суда в СИЗО, а дело об избиении начали рассматривать сначала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вільне радіо.

Начиная с декабря прошлого года дело об избиении Артема Мирошниченко рассматривали в Артемовском горрайонном суде. Но в марте материалы передали в Славянский суд, поскольку в Бахмуте не хватило судей. За это время в Славянске провели уже более 10 слушаний по существу. Однако далеко дело не продвинулось.

"На одном из последних заседаний рассмотрение в очередной раз продлили, потому что вновь не было одного адвоката. Назначили бесплатного адвоката, а он может только вынести решение о продлении", - рассказывает брат погибшего Сергей Мирошниченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Избиение бахмутского волонтера Артема Мирошниченко, умершего вследствии полученных травм. ВИДЕО камер наблюдения

По его словам, почти все слушания проходят подобным образом. Например, на одном из заседаний судьи объявили технический перерыв продолжительностью в несколько дней, потому что не явился один из свидетелей. В другой раз рассмотрение письменных доказательств перенесли из-за того, что защитница одного из нападавших Николая Барабаша Елена Коломиец должна была участвовать в другом судебном заседании. Еще одно слушание пришлось перенести, поскольку та же адвокат ушла в отпуск, о чем предупреждала судей, но они этого не учли. Бывало, что заседание переносили дважды. Тогда болели судьи, которые должны были рассматривать дело.

В зале суда Александр Барышок и Николай Барабаш, которых обвиняют в избиении Артема, были только пару раз. Большинство заседаний проходят в режиме видеоконференции. По словам брата погибшего, защитники подсудимых пользуются этой возможностью.

"Мы много раз видели, как адвокат одного или другого подсказывают им, чтобы те говорили, что ничего не слышат. Они забывают, что микрофоны включены, поэтому у нас все зафиксировано на аудио и видео. Таким образом они срывают судебные заседания, но судьи почему-то на это не реагируют. Мы требовали, чтобы все приезжали в зал суда, но судья ответил, что он не сможет их заставить, потому что они имеют на это право", - говорит Сергей Мирошниченко.

Он добавляет, что парни не признают свою вину и ведут себя вызывающе. Сначала же они не отрицали, что избили активиста. Однако уже тогда версия одного нападающего существенно отличалась от показаний другого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело об убийстве волонтера Мирошниченко из Бахмута следует передать в Киев, - адвокат

На позапрошлом слушании, которое состоялось 12 ноября, обвиняемым продлили срок содержания под стражей еще на 60 дней, до 10 января. Сейчас рассмотрение дела фактически "откатили" на стартовую позицию.

"Раньше председательствующей судьей была Мирошниченко, однако в связи с ее болезнью и длительным больничным председательствующего судью заменили на судью Старовецкого. Стороной обвинения было объявлено ходатайство о рассмотрении дела с начала соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Дело уже не на этапе подготовительных заседаний, его заново заслушивают по существу", - рассказали изданию в Славянском горрайонном суде.

3 декабря судьи вновь собрались в одном зале, чтобы продолжить рассмотрение дела. На заседании заслушали обвинительный акт, выслушали позицию сторон и определились с порядком исследования доказательств, после чего отложили слушание до 24 декабря.

"У меня уже просто нет эмоциональных сил каждый раз просить людей поддержать меня на суде. Им это уже не интересно, возможно, они остыли, а приставать к ним нет желания. Остались только те, кто действительно меня поддерживал, а не ловил на этой волне хайп. Сейчас со мной ездят 2-3 человека", - говорит Сергей Мирошниченко.

Читайте также: Преждевременно утверждать, что нападение на Мирошниченко было совершено на почве ненависти к украинскому языку, - языковой омбудсмен Монахова

Напомним, волонтера и активиста с Бахмута Артема Мирошниченко нашли избитым и без сознания неподалеку от его дома. Следствие установило, что на него 29 ноября 2019 года напали двое пьяных несовершеннолетних ребят Николай Барабаш и Александр Барышок. По версии правоохранителей они догнали и начали его избивать. Мирошниченко получил тяжелую травму головного мозга и более чем неделю пробыл в коме, но врачи не смогли его спасти. 6 декабря Мирошниченко скончался от нанесенных побоев.

Обоих парней задержали и отправили в СИЗО без возможности внести залог. Если суд докажет их вину, нападавшим грозит до 10 лет тюрьмы. Дело об избиении сначала рассматривали в Артемовском районном суде. Но из-за того, что в суде в Бахмуте не хватило судей, дело передали в Славянский горрайонный суд.

Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.

На тот момент уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова выразила свою позицию относительно причины убийства волонтера и активиста Артема Мирошниченко. По ее мнению, языковую основу в этом деле должно доказать следствие. Однако, некоторые активисты продолжают использовать лозунги "убили за язык".

Суд опровергает информацию о том, что нападение на Мирошниченко, впоследствие умершего из-за побоев, стало то, что он говорил на украинском языке.

Также смотрите: Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения. ФОТОрепортаж