Гражданин Чехии, оспаривавший условное наказание за участие в "ДНР", получил реальный срок - три года тюрьмы, - Перебийнис

Подобное решение пражского Верховного суда является важным прецедентом, поскольку до сих пор граждане Чехии, воевавшие на стороне террористов "ДНР" и "ЛНР", не получали реальные тюремные сроки.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, информирует Цензор.НЕТ.

"Справедливость настигла еще одного любителя "русского мира". Речь идет о гражданине Чехии Павеле Кафке, который в 2015-2016 гг. воевал на стороне России на Донбассе. В июле т.г. краевой суд в г. Ческе-Будеевице за "участие в организованной преступной группировке" приговорил его к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет, после чего и прокурор, и сам подсудимый подали апелляции. И вот 3 декабря дело рассмотрела апелляционная инстанция - пражский Верховный суд. Результат - приговор изменен с условного на реальный! И приговор - окончательный. Теперь П.Кафка будет три года в тюрьме, чтобы подумать, действительно ли этот "русский мир" того стоил, - отмечает Перебийнис.

В своих объяснениях в суде Кафка утверждал, что вступил в пророссийскую группу в Facebook и, увидев там соответствующие призывы, сделал российскую визу и поехал на Донбасс якобы "помогать гражданским, бездомным и работать в больнице". Однако обвинение доказало, что он принимал реальное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе незаконных вооруженных формирований.

"Этот реальный срок заключения в отношении чешского гражданина, который воевал на Донбассе, - важный прецедент. До сих пор это были или условные приговоры (как против Эшту), или заочные (как в случае с О.Грундом), или против иностранцев (гражданин Беларуси А.Фадеев). Таких "героев" в Чехии еще несколько десятков. Большинство из них продолжают скрываться на Донбассе. Однако важно, что чешские правоохранители и суды постепенно, но целенаправленно так или иначе привлекают таких граждан к ответственности. Убежден, что рано или поздно все они за свои преступления окажутся на скамье подсудимых ", - подытожил посол.

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