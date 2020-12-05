Новости • Коронавирус и карантин

В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 20,9 млн жителей Украины, - Ляшко

4 55858
В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 20,9 млн жителей Украины, - Ляшко
В Украине в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса почти 21 миллион человек, входящих в различные группы риска.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По планам Министерства здравоохранения, за 2021 год привиться вакциной от COVID-19 должны 20,9 миллиона человек, которые входят в различные группы риска по профессиональным признакам, в связи с различными заболеваниями и возрастом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко

В эти категории входят:

  • медработники, включая сотрудников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19 - 402,2 тысячи человек;
  • военнослужащие-участники Операции объединенных сил - 41 тысяча;
  • работники социальной сферы - 156,9 тысячи;
  • лица, проживающие в заведениях длительного ухода, и персонал этих заведений - 136,5 тысячи;
  • люди в возрасте от 60 лет и старше - почти 9,8 миллиона;
  • учителя и прочие работники отрасли образования - 1,43 миллиона;
  • работники критически важных структур госбезопасности (военные, полиция, Нацгвардия, СБУ и Госслужба по чрезвычайным ситуациям) - 570,7 тысячи;
  • заключенные под стражу в СИЗО или тюрьмах и сотрудники этих учреждений - 65,8 тысячи;
  • взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями - 6,37 миллиона;
  • прочие профессиональные группы и категории населения - 1,72 миллиона.

Также читайте: Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска", - Степанов

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 20,9 млн жителей Украины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 411
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Темт-драйв вакцини на топдержслужбовцях та їх родинами !!!)))
  • ПанСан
    У скота уже и не спрашивают. Просто доводят до сведения. Пока.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости