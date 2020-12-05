Инаугурация Байдена пройдет в сокращенном формате, активность будет носить преимущественно виртуальный характер
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Я полагаю, что, вероятно, не будет гигантского инаугурационного парада на Пенсильвания-авеню", - сказал Байден.
Вместо этого, заметил избранный президент, активность будет носить виртуальный характер. По его словам, в виртуальных мероприятиях "будут участвовать больше людей, чем когда-бы то ни было до этого". Байден сообщил, что работает с командой организаторов, подготовивших онлайн-съезд Демократической партии в августе.
По словам избранного президента, масштабный инаугурационный парад повысил бы риск распространения COVID-19 в США, чего он хотел бы избежать.
Действующий президент США Дональд Трамп не уточнил, будет ли он присутствовать на церемонии инаугурации. По словам источника, близкого к Белому дому, Трамп рассматривает возможность анонсировать свое участие в выборах 2024 года именно в день вступления Байдена в должность.