Боец батальона Луганск-1 погиб в ДТП на Луганщине, - полиция
2 9722
Сотрудник полицейского подразделения "Луганск-1" им. Сергея Губанова, возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области, в результате ДТП в районе пгт Смоляниново сержант, 1981 г.р., полиции погиб на месте. Трое пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу.
На место происшествия выехало руководство ГУНП и сотрудники следственно-оперативной группы.