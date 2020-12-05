Боец батальона Луганск-1 погиб в ДТП на Луганщине, - полиция

Сотрудник полицейского подразделения "Луганск-1" им. Сергея Губанова, возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом.