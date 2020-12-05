Таран назвал важнейшие реформы ВСУ: наращивание боевых возможностей, построение системы оборонного менеджмента, внедрение новой военной культуры
Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран в интервью изданию "Урядовый курьер", передает Цензор.НЕТ.
"Это наращивание боевых возможностей, построение системы оборонного менеджмента на основе лучших практик государств-членов НАТО, внедрение в ВСУ новой военной культуры, основанной на евроатлантические ценностях, создание современной системы менеджмента оборонных ресурсов", - сказал глава Минобороны.
Таран сообщил, что в этом году завершается очередной цикл оборонной реформы, который начался в 2016-м с введением в действие Стратегического оборонного бюллетеня.
"Главный итог выполнения этого стратегического документа: обеспечено сдерживание российской вооруженной агрессии, Вооруженные силы и другие составляющие сил обороны приобрели новые возможностей, существенно повышена их совместимость и готовность к совместным действиям с соответствующими структурами государств НАТО", - заверил он.
Министр отметил, что основой оборонных реформ до конца 2022 года должна стать обновленная система военного образования, способная обеспечить подготовку профессиональных специалистов.
"Будут продолжены реформы, связанные с совершенствованием системы демократического гражданского контроля над ВСУ, сочетанием систем оборонного и бюджетного планирования, созданием прозрачной и эффективной системы закупок и управления оборонными ресурсами", - подытожил глава Минобороны.