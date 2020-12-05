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Таран назвал важнейшие реформы ВСУ: наращивание боевых возможностей, построение системы оборонного менеджмента, внедрение новой военной культуры

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Таран назвал важнейшие реформы ВСУ: наращивание боевых возможностей, построение системы оборонного менеджмента, внедрение новой военной культуры
Важнейшие реформы в украинской армии происходят в соответствии с положениями Стратегического оборонного бюллетеня Украины.

Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран в интервью изданию "Урядовый курьер", передает Цензор.НЕТ.

"Это наращивание боевых возможностей, построение системы оборонного менеджмента на основе лучших практик государств-членов НАТО, внедрение в ВСУ новой военной культуры, основанной на евроатлантические ценностях, создание современной системы менеджмента оборонных ресурсов", - сказал глава Минобороны.

Таран сообщил, что в этом году завершается очередной цикл оборонной реформы, который начался в 2016-м с введением в действие Стратегического оборонного бюллетеня.

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"Главный итог выполнения этого стратегического документа: обеспечено сдерживание российской вооруженной агрессии, Вооруженные силы и другие составляющие сил обороны приобрели новые возможностей, существенно повышена их совместимость и готовность к совместным действиям с соответствующими структурами государств НАТО", - заверил он.

Министр отметил, что основой оборонных реформ до конца 2022 года должна стать обновленная система военного образования, способная обеспечить подготовку профессиональных специалистов.

"Будут продолжены реформы, связанные с совершенствованием системы демократического гражданского контроля над ВСУ, сочетанием систем оборонного и бюджетного планирования, созданием прозрачной и эффективной системы закупок и управления оборонными ресурсами", - подытожил глава Минобороны.

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Топ комментарии

  • Gar
    Продвижение всех реформ можно увидеть в бюджете Украины. Этот документ гораздо красноречивее пустозвонства Клоуна и его прислуги. Так что там с реформами ВСУ в бюджете 2021?
  • Дмитрий Донской 70837825
    Мамкины планировщики, почему была свернута программа гос испытаний САУ "Богдана"? Почему до сих пор нет заказа на ракетные комплексы "Нептун", "Ольха"? Остановлена программа постройки нового жилья для контрактников? Возвращены старые схемы и поставщики по питанию... очень много вопросов почему.
  • 18c49ed2
    Реформа, твою дивизию..... Чтобы Таран сам так питался, гнида

    Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури - Цензор.НЕТ 5157
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