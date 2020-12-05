Уруский подтвердил встречу в офисе бизнесмена Кауфмана: Это не какие-то там "договорняки", ничего тайного
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Проблем в этом нет. Я могу встречаться там, здесь. Здесь - не всегда удобно. Есть много нюансов таких. Ничего страшного в этом нет абсолютно. Это не какие-то там "договорняки", как говорят, что тайные. Ничего тайного", - сказал Уруский, уточнив, что темой дискуссии были "возможные инвестиции, которые могли бы быть вложены".
Напомним, журналисты выяснили, что высокопоставленные лица продолжают проводить непубличные встречи с влиятельными бизнесменами, несмотря на обещание Владимира Зеленского, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно прозрачными.
В частности, в офис к бизнесмену Кауфману 17 ноября наведывался человек, похожий на вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.