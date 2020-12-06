Кравчук: Если подвижек в переговорах ТКГ не будет, Украина предложит отключить РФ от международной платежной системы
Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, какой у Киева "план Б" по урегулированию на Донбассе Кравчук сказал: "Тут я скажу свое мнение. Если до конца года, а скоро будут рождественские каникулы, если это не произойдет, то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений относительно давления на агрессора… Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать".
При этом Кравчук подчеркнул, что Украина остается приверженной дипломатическому пути урегулирования на Донбассе. "Мы будем требовать других санкций. Мы не будем требовать войны, потому что это не входит в философию демократической Украины", - сказал он.
"Если Россия не хочет договорится дипломатическим политическим путем, (Украина должна. - Ред.) сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через давление совместное: давление мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдем", - отметил Кравчук.
Он напомнил, что в этом году был принят очень важный документ - документ о всеобъемлющем режиме тишины на Донбассе, "который не идеально, но соблюдается".
"Но больше каких-то конкретных шагов к миру не сделано", - констатировал Кравчук.
Глава делегации Украины в ТКГ отметил, что пока на временно оккупированной территории Донбасса будут чужие войска, там нельзя проводить выборы. По его словам, сначала надо создать условия, а потом проводить выборы.
На вопрос, поможет ли военное положение победить в войне на Донбассе, Кравчук сказал: "Ни в коем случае".