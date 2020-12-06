Байден гарантировал себе необходимое количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом США

Штат Калифорния официально утвердил результаты выборов президента в США и назначил 55 выборщиков, которые должны проголосовать за демократа Джо Байдена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, таким образом Байден гарантировал себе большинство голосов в Коллегии выборщиков, которая необходима для победы на выборах президента США

Официальное утверждение госсекретарем штата Калифорния Алексом Падилой победы Байдена на текущий момент довело количество выборщиков, которые пообещали проголосовать Байдена, до 279. На это указывают подсчеты The Associated Press. Это уже больше 270 необходимых для победы.

Хотя победа Байдена на выборах представляется очевидной уже некоторое время, формальное получения им более 270 голосов выборщиков является первым шагом к Белому дому, сказал Эдвард Б. Фоули, профессор права в Университете штата Огайо.

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Выборщики из Калифорнии 14 декабря вместе с коллегами в других штатах официально проголосуют за следующего президента. В большинстве штатов есть законы, обязывающие выборщиков поддерживать победителя всенародного голосования в их штате. В этом году соответствующее положение было поддержало решением Верховного суда этого года. Нет оснований считать, что кто-то из выборщиков, которые должны поддержать Байдена, рассматривал возможность не голосовать за него.

Результаты голосования Коллегии выборщиков должны быть получены и, как правило, утвержденные Конгрессом 6 января. Хотя законодатели могут возражать против принятия голосов выборщиков, заблокировать Байдена на этом этапе почти невозможно.