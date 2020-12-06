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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 167 человек, выявлены 11 590 новых случаев, выздоровели - 6 048

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 167 человек, выявлены 11 590 новых случаев, выздоровели - 6 048
В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 590 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 048 человек, умерли 167 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 декабря 2020. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1 127 человек; ️летальных случаев - 167; выздоровело - 6 048 человек", - написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.

Днем ранее, в Украине было зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания; 4 декабря сообщалось о 15 131 заболевшем коронавирусом; 3 декабря в Украине было 14 496 новых случаев инфицирования, 2 декабря было 13 141 новый случай.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 813 306 человек, 13 588 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 418 581 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 167 человек, выявлены 11 590 новых случаев, выздоровели - 6 048 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 167 человек, выявлены 11 590 новых случаев, выздоровели - 6 048 02

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Топ комментарии

  • Yuriy Smith
    Стебанов крутит статистикой как Яхве Моисеем.
  • ГЕТЬМАН UA
    Я вот что думаю...: ведь нашей верхушке больше не придется сваливать на коронавирус свое отсутствие на "работе". Второй раз сослаться на пандемию не выйдет. Возникает вопрос: как они теперь будут отдыхать на "панамах"?
  • Андрей Фещенко b0999e85
    Ви замітили як зверхньо-лікувальна банда СН турбується про здоров'я нації, та як сердешні бандити (за стійкою і природньою для них звичкою) безбожно її ж і обкрадають:

    -З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...

    -Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...

    Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта... Але чомусь кругом не вистачає в лікарнях дешевих аспірину та кисню - і пацієнти тромбуються, задихаються та помирають...? А на "лікувааня" померлих можна вже списати, що завгодно - хоч КТ, МРТ чи синхрофазотрона...

    Докралися вже до того, що не лише пересічні (в основному) та рядові медики, але й головлікарі помирають... МОЗ, як і вся ЗЕ-команда виліковує хіба-що від людської гідності...

    Але ЗЕ, Єрмак, Разумков, Стефанчук за лікування не заплатили зовсім, бо бідні (правда - бідні совістю)....

    Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...

    Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
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