Зеленский - украинским военным: На вас лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу Украины и за ее защиту

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на поздравление главы государства, распространенное Министерством обороны Украины.

"Уважаемые военнослужащие, работники Вооруженных Сил Украины! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Вооруженных Сил Украины. Это праздник мужественных и уверенных в своей силе воинов. Опираясь на всенародную поддержку, вы ежедневно выполняете тяжелую и опасную работу - с оружием в руках обеспечиваете мир и безопасность наших граждан", - говорится в поздравлении президента.

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Он отметил, что быть военнослужащим ВСУ нелегко, ведь именно на их плечах лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу украинского государства и защиту его территориальной целостности.

"Вы первыми становитесь на пути врага, решительно останавливаете его агрессивные намерения и боретесь за свободу нашего государства. И сегодня, в день своего профессионального праздника, десятки тысяч украинских воинов продолжают уверенно выполнять сложные задачи на востоке Украины, сдерживая российского агрессора и обеспечивая перемирие. В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служить образцом честного и самоотверженного служения Отечеству", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также поблагодарил украинских военных и ветеранов ВСУ за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу, мужество и героизм: "Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо Украины. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!".

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Пятый президент Украины Петр Порошенко также поздравил украинских военных.

"Пять лет в должности Верховного Главнокомандующего - самые сложные в моей работе, но и самые важные. Мне повезло в этом служении видеть настоящих героев, великих патриотов, быть с вами вместе на защите Украины. Не просто спасибо - кланяюсь каждому из вас!" - сказал в частности Порошенко.