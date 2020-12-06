Обращения по законодательным инициативам в рамках ТКГ и Нормандского формата в Раду не поступали, - Разумков

В Верховную Раду не поступало каких-либо обращений, связанных с законодательными инициативами в рамках переговоров в Трехсторонней контактной группе и Нормандском формате.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Обращений к нам относительно законодательных инициатив, которые необходимо было бы наработать в рамках работы вышеназванных органов (переговоры в Нормандском формате и в ТКГ. - Ред.), не поступало", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.

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Он подчеркнул, что Верховная Рада может самостоятельно написать и принять "правильные законы", но вопрос заключается в том, чтобы двигаться в одном направлении для достижения мира.

"Потому что, если ВР будет просто самостоятельно писать и просто принимать законы, а это не будет коррелироваться… с теми задачами и позициями, которые отстаивает украинская сторона в рамках этих мирных переговоров, то это будут просто принятые законы. Я уверен, нам надо не просто это, нам нужен мир, нам нужно возвращение наших территорий и сохранение жизней", - отметил Разумков.

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