Наблюдатели фиксируют ряд нарушений на выборах в Кривом Роге, - "Опора"

Наблюдатели "Опоры" фиксируют в Кривом Роге присутствие посторонних лиц на двух избирательных участках в Кривом Роге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Гражданской сети "Опора".

Согласно обнародованным данным, представители экзит-пола проводят опрос непосредственно в помещении участка №121551. Наблюдатели сообщили об этом инциденте полиции и главе участковой избирательной комиссии.

"Еще на двух участках наблюдатели фиксируют посторонних лиц, которых трудно идентифицировать. Так, на избирательном участке №121714 в помещении для голосования к членам избирательного участка подходят и общаются третьи лица, не имеющие непосредственного отношения к голосованию", - подчеркивается в сообщении "Опоры". При этом отмечается, что на участке №121538 присутствует человек якобы представляющий ГосЧС, однако он не одет в форменную одежду и цель его присутствия не ясна.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в городе Кривой Рог Днепропетровской области в воскресенье, 6 декабря, проходит повторное голосование на выборах мэра. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

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