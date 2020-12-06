Зеленский принял участие в торжествах ко Дню ВСУ: "Мы никогда не будем экономить на собственной армии". ВИДЕО

В Киеве на территории Мариинского дворца прошли торжества по случаю Дня Вооруженных сил Украины, в которых принял участие президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Уважаемые герои, уважаемые военнослужащие Вооруженных сил Украины, вы как никто другой знаете, что на войне не существует слов "выходной", "сделаю с понедельника" или "давайте уже после праздников", вы делаете тяжелое и опасное дело каждый день и не важно это шесть утра или час ночи, жара, мороз, ливень или снег, обычный будний день, 24 августа или 31 декабря, вы защищаете Украину всегда, а значит Украина и весь наш народ будет помнить о вашем подвиге, чувствовать вашу защиту и приклоняться перед вашей силой ежедневно, особенно сегодня. В ваш праздник, в день Вооруженных сил Украины. И конечно как в этот день, так и всегда, мы будем помнить обо всех сыновьях и дочерях Украины, которые ради нашего будущего и защиты страны от российского агрессора отдали свою жизнь, чтим их светлую память минутой молчания", - сказал Зеленский.

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По словам президента, боеспособное украинское войско - залог свободы и независимости Украины.

"Господа генералы, офицеры, сержанты, солдаты, уважаемые ветераны, дорогие защитники, прочное и боеспособное украинское войско - залог свободы и независимости Украины и продолжающаяся реформа обороны беспрецедентная по масштабу и амбициям. В этом году мы получили статус партнера НАТО с расширенными возможностями и это красноречивое признание наших достижений, это доказательство, что мы движемся правильным путем. В рамках этого года бюджет на оборону стал крупнейшим за время независимости Украины. Вооруженные силы Украины получат новое и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только не продолжится, но и увеличится. Несмотря на кризисные времена финансирование не сократится не на гривну", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что Украина никогда не будет экономить на армии.

"Мы никогда не будем экономить на собственной армии, а следовательно и на безопасности своей страны. Кроме этого наша цель постоянно наращивать боеспособность военно-морского флота, а также объектов военно-морской инфраструктуры - это места постоянной дислокации боевых воинских частей, построение новых украинских военно-морских баз и учебных заведений. Менее, чем за год был построен полевой городок центра подготовки подразделения Широколановское. Годами он был в ужасном состоянии, но мы исправили ситуацию и центр практически готов к эксплуатации... Неизменным для нас приоритетом являются социальные вопросы военных и их семей. В первую очередь, обеспечение жильем. Согласно докладу Министерства обороны Украины около 300 квартир военнослужащие получают ко Дню Вооруженных сил Украины, а в целом за год для более 600 наших защитников вопрос собственного жилья решен полностью. Всего в 2021 году нами запланированы поставки в Вооруженные сил Украины значительного объема ракет, артиллерийских боеприпасов, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения и техники, модернизированных самолетов, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, кораблей, катеров. Мы строим войско, где государство защищает людей, которые защищают государство", - подытожил он.

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Кроме того, во время торжеств прошла церемония присвоения почетных наименований воинским частям Вооруженных сил Украины и церемония вручения государственных наград Украины и присвоения высших воинских званий.