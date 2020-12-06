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Пограничники не пустили в Украину российского рок-музыканта Мамонова, посещавшего оккупированный Крым. Запрещен въезд на 3 года. ВИДЕО

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Пограничники не пустили в Украину российского рок-музыканта Мамонова, посещавшего оккупированный Крым. Запрещен въезд на 3 года. ВИДЕО
Вчера, 5 декабря, в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" остановили двух граждан РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы. 

При этом уточняется, что иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на территорию временно оккупированного Крыма.

Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий - гражданин М. Он, вместе с гражданкой РФ, направлялся в Украину якобы в личных целях.

Во время мероприятий по контролю пограничники установили, что россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым. "Учитывая все обстоятельства, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину. Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом", - подытожили в Госпогранслужбе.

Отметим, что пограничники фамилии российского музыканта не называют, однако из обнародованных данных следует, что речь идет о музыканте группы "Звуки Му" Петре Мамонове. 

Пограничники не пустили в Украину российского рок-музыканта Мамонова, посещавшего оккупированный Крым. Запрещен въезд на 3 года 01
Пограничники не пустили в Украину российского рок-музыканта Мамонова, посещавшего оккупированный Крым. Запрещен въезд на 3 года 02
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Топ комментарии

  • Дорогой Я
    Andrei Piontkovsky
    @apiontkovsky
    В Вашингтоне уже спустили с лестницы первую партию путинских эмиссаров, приехавших налаживать отношения с новой администрацией : Авена и Фридмана. Ждут Чубайса. У него не будут спрашивать , чей Крым. Спросят, кто убил Немцова.
  • vitaliymkua
    Та що ж ви сюди лізете...
  • wake up-UA
    Це добре. Якби ще так вчиняли щодо всіх росіян, бо чомусь до "зірок" серіалу "Скоти" це не застосовують... Пограничники не пустили в Украину российского рок-музыканта, посещавшего оккупированный Крым. Запрещен въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 2878
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