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ЕС должен наложить мораторий на строительство "Северного потока-2". Это политический инструмент для разделения Европы, - посол США в ФРГ Куинвилл

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ЕС должен наложить мораторий на строительство "Северного потока-2". Это политический инструмент для разделения Европы, - посол США в ФРГ Куинвилл
В американской дипломатической миссии выразили уверенность в том, что проект газопровода "Северный поток-2" является "политическим инструментом" Кремля.

Исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом она заявила изданию Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это стало бы четким сигналом, что Европа больше не будет мириться с постоянным злонамеренным поведением России", — сказала Куинвилл.

Дипломат считает "Северный поток-2" - это "не просто экономический проект, а политический инструмент Кремля, цель которого - обойти Украину и разделить Европу".

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Топ комментарии

  • Igor Lemke dd5e2437
    Вся надія лише на амерiв, беззуба голіма Європа не зарубає цей Норд стрім..
  • Player New
    Те ж і про нато, поважати можна тільки США та англія інші там просто для галочки, якщо завтра росія вторгнеться в балтійські держави нато просто лусне і стане ясно що щось робити для справедливості в цьому світі хочуть лише англосакси.
  • Панас Стець
    кремляди сидят как на раскаленной сковородке... бабло горит, рычаг влияния на запад ломается, нефть дешевеет без перспектив подорожания, еще и Украина радуется... в кремле объявили санкции США против их бастиона в войне против Запада - потока 2, агресией против козломордии... наверное санкции сильно и больно по кремлевской харе бъют...
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