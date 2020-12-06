ЕС должен наложить мораторий на строительство "Северного потока-2". Это политический инструмент для разделения Европы, - посол США в ФРГ Куинвилл

В американской дипломатической миссии выразили уверенность в том, что проект газопровода "Северный поток-2" является "политическим инструментом" Кремля.

Исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом она заявила изданию Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это стало бы четким сигналом, что Европа больше не будет мириться с постоянным злонамеренным поведением России", — сказала Куинвилл.

Дипломат считает "Северный поток-2" - это "не просто экономический проект, а политический инструмент Кремля, цель которого - обойти Украину и разделить Европу".

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