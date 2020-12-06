"Укрпочта" предупреждает об аферистах, требующих уплатить пошлину на международные отправления

АО "Укрпочта" сообщило, что не имеет отношения к мошенническим рассылкам, в которых от клиентов требуют оплатить пошлину на международные отправления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укрпочты" на странице в соцсети Facebook в воскресенье.

"Появилась неприятная информация о мошеннических действиях от имени "Укрпочты". Часть клиентов получила e-mail рассылку с требованием оплатить 2:15 пошлины (2,15% таможенной стоимости товара. - Ред.) на международное отправление. "Укрпочта" не делает подобных рассылок и не требует оставлять данные ваших банковских карт", - говорится в тексте.

Также дается рекомендация удалить такое письмо, проигнорировать и ни в коем случае не делать то, что там указано.

"Укрпочта" подчеркнула, что работает над выявлением источника рассылок, чтобы как можно скорее прекратить эту преступную деятельность.

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