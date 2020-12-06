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Бахматюк: Я предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" $200 млн, но ФГИ в итоге продал его активы всего за $8 млн

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Бахматюк: Я предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" $200 млн, но ФГИ в итоге продал его активы всего за $8 млн
Олег Бахматюк, аграрный бизнесмен и бывший акционер "ВиЭйБи банка", рассказал, что системные украинские банки можно было уберечь от уничтожения во время "банкопада" 2014-2017 годов, однако бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева не дала этого сделать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом Бахматюк рассказал во время интервью телеведущему 112 канала Дмитрию Спиваку.

По его словам, уничтожение украинских банков привело к падению украинской экономики на 20%, а активы уничтоженных банков затем были реализованы на аукционах Фонда гарантирования вкладов за незначительную часть их стоимости.

Бизнесмен рассказал, что план цивилизованного решения по вопросам с кризисом банковской сферы в 2014 году обсуждался во время совещаний у тогдашнего президента Порошенко. Несмотря на то, что эту идею поддержали все, кроме Валерии Гонтаревой, план так и не был реализован, что нанесло огромный ущерб экономике.

"По "ВиЭйБи Банку" было совещание у Порошенко. Был подписан протокол мной, министром финансов Шлапаком, премьер-министром Яценюком, первым заместителем Гонтаревой Писаруком, самой Гонтаревой. Принимал участие и тогдашний руководитель "Укргазбанка" Кирилл Шевченко. Мы тогда обсуждали идею, которую, считаю, можно было воплотить как прототип действий для каждой подобной ситуации с системными банками (а "ВиЭйБи банк" был системным банком). Как акционер я предлагал отдать весь банк "Укргазбанку", вношу 200 млн долларов - во столько тогда оценивались мои кредиты - на депозитный счет "Укргазбанка". А дальше "Укргазбанк" максимально вытягивает возможности из "ВиЭйБи Банка" под гарантии возврата средств мной, как акционером. Это цивилизованный путь отхода акционера, - рассказал бизнесмен. - Все были "за", кроме Гонтаревой. В ответ мы получили уничтожение банка. Через 4 года Фонд гарантирования вкладов продал все активы банка за 8 млн долларов ".

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Напомним, что в результате так называемого "банкопада" в 2014-2017 годах с рынка были выведены около 90 украинских банков. Тогдашний директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин заявлял, что неплатежеспособности могли избежать до 40 финансовых учреждений. В частности, по мнению чиновника, при желании Нацбанка можно было сохранить банки Бахматюка и Жеваго.

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Топ комментарии

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Так вкладывал бы! Почему он не вкладывал до разорения?
  • Стрелок
    прекрасная схема
    значит так по пунктам
    1. чувак является акционером банка № 1
    2. банк в жопе и чтобы спасти свои деньги при "отходе акционеров" рисуется схема
    3. свой человек владелец банка № 2 забирает себе безвозмедно банк № 1
    4. на счет банка № 2 чувак кладет некую сумму
    5. банк № 2 вытягивает все возможное из банка № 1
    6. чувак забирает некую сумму из банка № 2 которую клал туда на депозит

    в результате - банк № 1 банкрот и продавать даже за 8 лямов нечего, чувак остается при своих, банк № 2 обогатился на сумму вытянутую из банка № 1
  • vismavista
    Мы верим. Мало ли кто и чего обещал? Вон, Зеленский вчителям по 4000 евро обещал. И что? Если у Бахматюка были "свободные 200 миллионов", почему бы просто не погасить кредиты? Никакого свободного кэша не могло быть и подавно. Все наши олигархи( кроме самого главного ныне), НИКОГДА не имели свободных оборотных средств.
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