Бахматюк: Я предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" $200 млн, но ФГИ в итоге продал его активы всего за $8 млн
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом Бахматюк рассказал во время интервью телеведущему 112 канала Дмитрию Спиваку.
По его словам, уничтожение украинских банков привело к падению украинской экономики на 20%, а активы уничтоженных банков затем были реализованы на аукционах Фонда гарантирования вкладов за незначительную часть их стоимости.
Бизнесмен рассказал, что план цивилизованного решения по вопросам с кризисом банковской сферы в 2014 году обсуждался во время совещаний у тогдашнего президента Порошенко. Несмотря на то, что эту идею поддержали все, кроме Валерии Гонтаревой, план так и не был реализован, что нанесло огромный ущерб экономике.
"По "ВиЭйБи Банку" было совещание у Порошенко. Был подписан протокол мной, министром финансов Шлапаком, премьер-министром Яценюком, первым заместителем Гонтаревой Писаруком, самой Гонтаревой. Принимал участие и тогдашний руководитель "Укргазбанка" Кирилл Шевченко. Мы тогда обсуждали идею, которую, считаю, можно было воплотить как прототип действий для каждой подобной ситуации с системными банками (а "ВиЭйБи банк" был системным банком). Как акционер я предлагал отдать весь банк "Укргазбанку", вношу 200 млн долларов - во столько тогда оценивались мои кредиты - на депозитный счет "Укргазбанка". А дальше "Укргазбанк" максимально вытягивает возможности из "ВиЭйБи Банка" под гарантии возврата средств мной, как акционером. Это цивилизованный путь отхода акционера, - рассказал бизнесмен. - Все были "за", кроме Гонтаревой. В ответ мы получили уничтожение банка. Через 4 года Фонд гарантирования вкладов продал все активы банка за 8 млн долларов ".
Напомним, что в результате так называемого "банкопада" в 2014-2017 годах с рынка были выведены около 90 украинских банков. Тогдашний директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин заявлял, что неплатежеспособности могли избежать до 40 финансовых учреждений. В частности, по мнению чиновника, при желании Нацбанка можно было сохранить банки Бахматюка и Жеваго.