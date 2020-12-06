Карантин придется ужесточать в январе. Идут консультации по списку ограничений, - Шмыгаль
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"В декабре усиления ограничительных мер не будет. Благодаря карантину "выходного дня" нам удалось несколько стабилизировать эпидемситуацию и разгрузить медицинскую систему. На этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных. Как заверил министр здравоохранения Максим Степанов, наша медицинская система в течение декабря справится с нынешним уровнем нагрузки", - написал Шмыгаль.
Однако, как предполагает премьер, с учетом динамики заболеваемости вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе.
Шмыгаль напомнил, что в пятницу Верховная Рада одобрила пакет законопроектов, разработанных правительством по инициативе президента, по поддержке людей и бизнеса в условиях усиленного карантина.
"Сейчас мы совместно с местными властями работаем над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опросы и предоставили собственное мнение", - отмечает он.
В частности, по данным Шмыгаля, местные власти поддерживают запрет или ограничение деятельности:
▪️ праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%
▪️ музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%
▪️ праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%.
В то же время городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания), подытожил Шмыгаль.