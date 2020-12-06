Зеленский отправился на передовую к украинским военнослужащим

Сегодня, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Как подчеркивается, глава государства встретится с военнослужащими, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции объединенных сил.

Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины. По этому случаю в Киеве на территории Мариинского дворца прошли торжества. Также сообщалось, что в ходе торжеств президент Владимир Зеленский вручил военнослужащим Вооруженных Сил Украины государственные награды. В частности, орден "Золотая Звезда" получил отец солдата Игоря Филипчука, награжденного посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Читайте также: На 133-й день перемирия количество погибших и раненых украинских воинов уменьшилось в 10 раз, - Зеленский