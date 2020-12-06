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На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО

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На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО
На пункте пропуска "Меловое" на украинско-российской границе пограничники Луганского отряда вместе с сотрудниками таможни обнаружили скрытые медпрепараты и товары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, во время проверки на полосе движения "зеленый коридор" автомобиля Volkswagen Caddy, на котором пытался выехать в Россию 46-летний гражданин Украины, у пограничников возникли подозрения относительно возможных посторонних скрытых вложений в автомобиле.

"Автомобиль направили на дополнительный осмотр, в ходе которого выяснилось, что Volkswagen был полностью набит различными медицинскими препаратами, автозапчастями, обувью и товарами строительного назначения. Сотрудники таможни на водителя составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТКУ "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля". Кроме штрафа, украинец лишился товара и своего "Volkswagen Caddy".

Общая сумма оценки изъятого автомобиля и товара составила более 193 тысячи гривен.

На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба 01
На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба 02
На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба 03

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Топ комментарии

  • Zemer
    Кацапам уже не хватает лаптей, будут во вьетнамках лапти клеить На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5105
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !! УкрТб ,це розплідник параноїдальної маячні "Русского мира" !!)))
  • napalm
    Я розумію коли ловлять тих що ввозять щось без декларування, це контрабанда. Але навіщо карати за те що вивозять не заборонені до вивозу речі? Особливо тапочки. Він що вкрав їх? Вклав свої гроші, підтримав власного товаровиробника хотів якусь копійку заробити, а в нього і товар конфіскували і авто. Нехай в кацапів голова болить, що їм ввозять. Я б цього мужика відпустив.
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