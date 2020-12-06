Поступило 20 сообщений о нарушениях на выборах в Кривом Роге. Составлен 1 админпротокол, - полиция

По состоянию на 15:00 6 декабря в полицию Кривого Рога поступило 20 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции Днепропетровской области.

Согласно данным правоохранителей, по факту повреждения бюллетеня правоохранителями составлен административный протокол по ст. 212-23 КУоАП. По другим фактам проводятся проверки и принимают соответствующие решения.

"6 декабря в полицию поступило сообщение, о том, что на одном из избирательных участков в Металлургическом районе города, человек получив бюллетень, порвал его. В отношении правонарушителя полицейские составили административный протокол. Материалы направлены в суд для рассмотрения", - подчеркивается в сообщении.

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