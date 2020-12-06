С начала суток обстрелов не зафиксировано, - штаб ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
При этом отмечается, что саперы ГосЧС разминировали более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.
"Обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил", - подчеркивают в пресс-центре.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, за минувшие сутки, 5 декабря, российские наемники шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.
В частности, в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Водяного зафиксировано использование противотанковых ракетных комплексов.
В пригороде Авдеевки и вблизи Пивденного противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки российские наемники также использовали и снайперское оружие. "Украинские военные огнем остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях", - сказано в сводке штаба по итогам 5 декабря.