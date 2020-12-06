Новости • Агрессия России против Украины

С начала суток обстрелов не зафиксировано, - штаб ООС

76548
С начала суток обстрелов не зафиксировано, - штаб ООС
С начала текущих суток, 6 декабря, в полосах ответственности подразделений Операции объединенных сил наблюдается тишина, нарушений договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

При этом отмечается, что саперы ГосЧС разминировали более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил", - подчеркивают в пресс-центре. 

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, за минувшие сутки, 5 декабря, российские наемники шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.

В частности, в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Водяного зафиксировано использование противотанковых ракетных комплексов.

В пригороде Авдеевки и вблизи Пивденного противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки российские наемники также использовали и снайперское оружие. "Украинские военные огнем остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях", - сказано в сводке штаба по итогам 5 декабря.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Утилизация ватников
    Не дай бог шальная пуля Зеленского зацепит. Где еще Кремль такого дурачка найдет.
  • Welt Schmerz
    Ну так сьогодні ж Бубочка їде на фронтлайн... Ось бавовна й отримала наказ від кремлівських кураторів - "ша пацаны, по хохлам сёдня не шмалять"
    (щоб VIP-агентуру не зачепити)
  • саша паламарчук
    Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6778
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости