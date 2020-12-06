Явка на выборах в Кривом Роге на 16:00 составила 28%, - "Опора"

Явка избирателей в Кривом Роге во время повторного голосования по состоянию на 16:00 составила 28%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Гражданской сети "Опора".

"Для сравнения явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 17,54%. Во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах составила 22,5%. Во время повторного голосования 15 ноября в 7 городах она составила 18,6%. А по всей Украине 25 октября на это время явка составляла 27%, - подчеркивает "Опора".

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