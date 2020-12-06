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"Берегите себя, вы - герои!", - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено). ФОТОрепортаж

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"Берегите себя, вы - герои!", - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено). ФОТОрепортаж
В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства. 

Владимир Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Глава государства почтил память погибших героев на символической аллее памяти, обустроенной на месте гибели бойцов. Кроме этого президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. При этом он поблагодарил воинов за службу.

"Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет", - сказал президент.

Владимир Зеленский также выразил благодарность семьям военнослужащих за то, что они дарят героям уверенность и тепло. "Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы - герои. Я благодарен вам ", - отметил президент.

Военнослужащие в свою очередь подарили президенту памятный сувенир - инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

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Берегите себя, вы - герои!, - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено) 05
Берегите себя, вы - герои!, - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено) 06
Берегите себя, вы - герои!, - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено) 07
Берегите себя, вы - герои!, - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено) 08
Берегите себя, вы - герои!, - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено) 09
Берегите себя, вы - герои!, - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено) 10
Берегите себя, вы - герои!, - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено) 11
Берегите себя, вы - герои!, - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено) 12
Берегите себя, вы - герои!, - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено) 13
Берегите себя, вы - герои!, - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено) 14
Берегите себя, вы - герои!, - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено) 15
Берегите себя, вы - герои!, - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено) 16
Берегите себя, вы - герои!, - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено) 17
Берегите себя, вы - герои!, - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой (обновлено) 18

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