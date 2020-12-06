Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей

Один из главарей неподконтрольной части Луганщины Родион Мирошник в эфире украинского канала "Наш" обвинил Украину в несоблюдении Минских договоренностей и заявил, что "Донбасс не находится в составе Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медіа, Мирошник выступил в эфире ток-шоу на телеканале "Наш" по видеосвязи 4 декабря. Его представили участником политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске.

Во время эфира Мельник обвинил Украину в несоблюдении Минских договоренностей, заявил, что террористы воюют в том числе оружием, которое им якобы продает Украина. По его словам, Россия "не является участником конфликта на Донбассе", а территория Донбасса будто не находится в составе Украины, поэтому на нее "не распространяется украинское право".

Ведущий Макс Назаров после слов гостя эфира несколько раз повторил, что и Донбасс, и Крым являются частью Украины. Он также сказал, что редакция не несет ответственности за мнения Родиона Мельника и других гостей. Общение с представителем ОРЛО он назвал "ролевой игрой в ТКГ".

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