Новости • Агрессия России против Украины, Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей

17 70791
Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей
Один из главарей неподконтрольной части Луганщины Родион Мирошник в эфире украинского канала "Наш" обвинил Украину в несоблюдении Минских договоренностей и заявил, что "Донбасс не находится в составе Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медіа, Мирошник выступил в эфире ток-шоу на телеканале "Наш" по видеосвязи 4 декабря. Его представили участником политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске.

Во время эфира Мельник обвинил Украину в несоблюдении Минских договоренностей, заявил, что террористы воюют в том числе оружием, которое им якобы продает Украина. По его словам, Россия "не является участником конфликта на Донбассе", а территория Донбасса будто не находится в составе Украины, поэтому на нее "не распространяется украинское право".

Ведущий Макс Назаров после слов гостя эфира несколько раз повторил, что и Донбасс, и Крым являются частью Украины. Он также сказал, что редакция не несет ответственности за мнения Родиона Мельника и других гостей. Общение с представителем ОРЛО он назвал "ролевой игрой в ТКГ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов: СНБО не может повлиять на "телеканалы Медведчука" из-за демократии и свободы слова

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Роман Бакс
    Закройте к черту этот говноканал мураевский.. у них уже террористы в эфире гавкают
  • мыкола дрон
    ГЕРАСИМЛЮК вместе со всеми ЧЛЕНАМИ набсовета по телевидению БУДУТ сидеть в тюряге за БЕЗДЕЙСТВИЕ !!! ТАКОЕ БАБЛО ПОЛУЧАТЬ и работать на врагов Украины--это надо уметь !!!!!
  • wake up-UA
    Очільник 5-ї колони... Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей - Цензор.НЕТ 6631
    Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей - Цензор.НЕТ 5931
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости