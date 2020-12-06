Администрация Байдена уменьшит амбиции и агрессию Кремля, - генерал США Ходжес

В Черноморском регионе усиливается не только политическая, но и экономическая конкуренция. Однако Запад должен дать понять РФ, что она не вправе решать, как поступать соседним государствам.

С приходом к власти в США демократа Джо Байдена Штаты будут более тесно сотрудничать со всеми европейскими союзниками и партнерами, а также станут более жесткими к Кремлю. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".



"Я думаю, новая администрация, вероятно, будет более жесткой по отношению к Кремлю... Избранный президент Байден уже дал понять, что США будут более тесно сотрудничать со всеми нашими европейскими союзниками и партнерами, чем нынешняя администрация. Так что относительно Украины я буду осторожен, но оптимистичен", – сказал он, отвечая на вопрос о том, станет ли сотрудничество Украины и НАТО теснее с приходом к власти Байдена.



Он также отметил, что такое сотрудничество может уменьшить амбиции Кремля.



"Я думаю, что это уменьшит амбиции и агрессию Кремля. Черноморский регион – это то, что я бы назвал котлом конкуренции. Это место, где Запад должен сказать русским, что нельзя применять силу для изменения суверенных границ европейских стран. И что Россия – Кремль, – вы не можете выбирать, как поступать Украине, Грузии или Молдове. Я надеюсь, что администрация Байдена будет действовать более решительно", – добавил генерал.



Ходжес подчеркнул, что значение Черноморского региона усиливается не только в разрезе военной, но и экономической конкуренции.



"Например, Россия из-за незаконной аннексии Крыма теперь выступает против экономической зоны Румынии в Черном море. Возможность разногласий по поводу этих претензий тоже немаловажна. Я полагаю, что Европейский союз обратит на это внимание. И здесь речь идет о соблюдении международного права. Нам действительно нужно, чтобы Германия играла более активную роль в оказании давления на Кремль. Я считаю, что Германия – единственная страна, которая может изменить поведение Кремля или хотя бы повлиять на него", – сказал он.





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