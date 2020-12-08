Полковник ГУР Минобороны подтвердил на заседании комитета ВР информацию о проведении спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов

Парламентский комитет получил доказательства лжи Президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака, которые неоднократно заявляли, что спецоперация не проводилась.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вчера на заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады прошло в закрытом режиме заслушивание полковника Ю. - командира спецподразделения ГУР МО Украины, непосредственного руководителя операции по захвату 28 российских террористов- "вагнеровцев". На заседании присутствовало большинство членов комитета.

Высокопоставленный сотрудник ГУР МО подтвердил народным депутатам факт проведения спецоперации, детально рассказал обо всех деталях подготовки, и подтвердил большинство фактов, которые я указал в статье.

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Таким образом, парламентский комитет получил доказательства лжи президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака, которые неоднократно заявляли, что спецоперация не проводилась:

"Уже много раз об этом сказал: вся история с "вагнеровцами" придумана от начала до конца. Совещания, о котором написал Бутусов, никогда не было. Моя версия — это хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны. Мне понятно, почему этим занимаются спецслужбы других стран, но почему вольно или невольно в этом были задействованы украинские журналисты и кто-то из украинских политиков — вопрос", - ранее заявлял Ермак.

Фракция "Голос" в Верховной Раде выступила инициатором создания следственной комиссии по делу о провале спецоперации "вагнеровцев", и Цензор.НЕТ взял комментарий по результатам заседания у главы фракции "Голос", члена комитета по обороне и нацбезопасности Сергея Рахманина, который принимал участие в заседании:

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"Я не могу подтвердить или опровергнуть ваши вопросы, не могу комментировать детали заседания по делу "вагнеровцев", поскольку закрытый режим секретности налагает на меня ограничения. Но у меня, как у гражданина и до этого заседания была позиция, что, скорее всего, спецоперация проводилась. После заседания, моя позиция не изменилась. Пока это все, что я могу сказать по данному поводу".

Депутаты комитета по обороне и нацбезопасности приняли решение заслушать на следующем закрытом заседании по делу "варгнеровцев" экс-начальника ГУР МО Василия Бурбу.

Напоминаю, что завтра в 18.30 под Офисом Президента акция протеста с требованием к Зеленскому уволить коррупционеров, предателей и тех кто их покрывает в ОП.

По совпадению, Министерство обороны мне предложило сегодня должность: ну надо же как все совпало. Пишу ответ, скоро опубликую, будет интересно", - рассказал Бутусов.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.