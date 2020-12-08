Украина получит более $135 млн от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, - Минздрав
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
"В рамках заявки на финансирование в Глобальный фонд запланирован ряд важных закупок и системных изменений для системы здравоохранения Украины. В частности, планируется закупить современные системы GeneXpert для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза, материально-техническое обеспечение для региональных микробиологических лабораторий по диагностике туберкулеза, быстрые тесты на ВИЧ и т.д.", - отметил замминистра.
Также в рамках выделенного финансирования запланированы:
• закупка противотуберкулезных препаратов для лечения осужденных и лиц, взятых под стражу;
• обеспечение бесперебойного антиретровирусного лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей;
• поддержка и усиление работы 25 региональных советов по координации действий в ответ на распространение туберкулеза и ВИЧ-инфекции/СПИДа;
• поддержка eHealth - интеграция системы MIS HIV;
• обучение медицинского персонала в области лечения туберкулеза и ВИЧ и тому подобное.