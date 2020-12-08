Украина получит более $135 млн от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, - Минздрав

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией утвердил финансирование для Украины в размере более 135 млн 778 тыс. долларов США на 2021-2023 годы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"В рамках заявки на финансирование в Глобальный фонд запланирован ряд важных закупок и системных изменений для системы здравоохранения Украины. В частности, планируется закупить современные системы GeneXpert для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза, материально-техническое обеспечение для региональных микробиологических лабораторий по диагностике туберкулеза, быстрые тесты на ВИЧ и т.д.", - отметил замминистра.

Также в рамках выделенного финансирования запланированы:



• закупка противотуберкулезных препаратов для лечения осужденных и лиц, взятых под стражу;

• обеспечение бесперебойного антиретровирусного лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей;

• поддержка и усиление работы 25 региональных советов по координации действий в ответ на распространение туберкулеза и ВИЧ-инфекции/СПИДа;

• поддержка eHealth - интеграция системы MIS HIV;

• обучение медицинского персонала в области лечения туберкулеза и ВИЧ и тому подобное.

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