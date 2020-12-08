Кривонос - Зеленскому: 3 месяца ваши помощники блокируют создание территориальной обороны

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал Сергей Кривонос завляет, что уже три месяца не может добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения закона о создании территориальной обороны.

Об этом Кривонос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Господин Президент!! К вам невозможно и нереально попасть на прием. Люди, которые вас окружают, сделали невозможным доступ к вам, создав информационную капсулу, которая выгодна им. Являются ли они государственниками??? Вряд ли... Они больше дискредитируют вас и делают заложником", - написал Кривонос.

По словам Кривоноса, Зеленский 31 августа пообещал ему встретиться и обсудить проект закона "О территориальной обороне Украины".

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"Проект Закона готов, прошло три месяца - и тишина, встреча блокируется. Ваши помощники делают все, чтобы встреча со мной не состоялась, и намеренно затягивают процесс создания ТРО", - пишет Кривонос.

Генерал подчеркнул, что просит президента о личной встрече и надеется на его ответ.

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