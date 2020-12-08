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Вакцина от коронавируса появится в аптеках не раньше осени 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

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Вакцина от коронавируса появится в аптеках не раньше осени 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин
Люди, которые не относятся к группам риска, смогут приобрести вакцину от COVID-19 в аптечных сетях не раньше осени 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

"Надо заметить, что сейчас в Украине есть 9 категорий людей, которые относятся к группам высокого риска. И это довольно большое количество. Мы рассчитываем на то, что широкий доступ вакцины, то есть - появление в аптечной сети, будет происходить не раньше осени 2021 года. И это будет называться широким доступом к вакцинации", - отметил и.о. главы ЦОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подала первую часть заявки на поставку 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках мировой инициативы COVAX.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в середине января, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

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Топ комментарии

  • Андерсен a4cbf7de
    ИдИет. Да вчера показывали немецкую клинику. И там рады поступлению к ним вакцины, хотя не понимают как к ней подступиться. Так строгие температурные нормы. на память не помню но кажется минус 70, так что еще гадают как ей пользоваться.. А мы в АПТЕКАХ.. Это только от поноса в аптеках.
  • Alexey Timofeev 74274071
    а чому це мля вакцина повинна з'являтися в аптеках, а не в поліклініках у сімейних лікарів? Що кацапе Кузін, ще не наторгував собі на мерседеса?
  • Олег Куницин
    Бугагага, в Канаде в ЧЕТЫРЕ!!!! раза больше планируют закупить вакцин чем население. У нас вакцину раздерибанят, проколят себя, своих детей, родственников, всех "богоизбранных" и бодигардов всех мастей, а вы покупайте, в три дорога в аптеках, если будет за что. Быдло должно страдать, жаль, что из за зебыдла страдают и нормальные люди. Может на этот раз уже дойдет лохомассе отдавшей свой ничтожный голос сцыкливой антиукраинской кривбасовской опущенке, кого они на самом допустили к "рулю"? Я думаю нет, если ума нет, ему неоткуда появиться.
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