Вакцина от коронавируса появится в аптеках не раньше осени 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин
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Люди, которые не относятся к группам риска, смогут приобрести вакцину от COVID-19 в аптечных сетях не раньше осени 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.
"Надо заметить, что сейчас в Украине есть 9 категорий людей, которые относятся к группам высокого риска. И это довольно большое количество. Мы рассчитываем на то, что широкий доступ вакцины, то есть - появление в аптечной сети, будет происходить не раньше осени 2021 года. И это будет называться широким доступом к вакцинации", - отметил и.о. главы ЦОЗ.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина подала первую часть заявки на поставку 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках мировой инициативы COVAX.