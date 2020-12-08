Жителей Новых Санжар, бросавших камни в полицейских, приговорили к условным срокам

Жители Новых Санжар Константин Бигдан и Михаил Галака получили по 5 лет условно с испытательным сроком в 1 года за массовые беспорядки. Прошлой зимой они бросали камни и кирпичи в полицейских, не пропуская автобусы с эвакуированными из Китая украинцами.

Об этом "Громадському" сообщила адвокат Бигдана Валентина Рябуха, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, он и Михаил Галака заключили сделку со следствием и были осуждены за массовые беспорядки до 5 лет с испытательным сроком в 1 год.

По данным следствия, Бигдан и Галака 20 февраля бросали камни и кирпичи в правоохранителей, препятствуя проезду автобусов с эвакуированными, по данным следствия. В результате пострадали пять правоохранителей.

"Они там бросали камни, били окна. Они делали это по собственному желанию, потому что тогда там все поднялись, шли колоннами. Люди были напуганы", - рассказала адвокат.

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Как сообщил адвокат Галаки Игорь Дычук, ранее соглашение заключили еще несколько задержанных. Среди них двое жителей Новых Санжар. Всего правоохранители сообщали о 10 подозрениях по факту массовых беспорядков в феврале 2020 года и 8 уголовных производствах.

Напомним, вечером в феврале Украина эвакуировала своих граждан из китайской Ухани, которая тогда была эпицентром эпидемии коронавируса. Эвакуированных решили разместить в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

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Местные жители попытались не пропустить их в населенный пункт, произошли их столкновения с правоохранителями. На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику. На место прибыли глава МВД Арсен Аваков и тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук. Эвакуированных людей удалось завезти на территорию санатория. Позже оказалось, что все они здоровы.